Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом

В четверг буксир "Корец" и корабль управления "Донбасс" вышли из Одессы в Бердянск.

СУХУМ, 23 сен — Sputnik. Суда ВМС Украины прошли под Крымским мостом в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу предприятия "Крымские морские порты" Алексея Волкова.

За день до этого корабли прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России, где их начала сопровождать береговая охрана ФСБ, и в 13:50 воскресенья корабли вошли в канал и в 15:15 прошли под мостом.

Телеканал "Россия 24" опубликовал видео прохода кораблей под Крымским мостом.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал корабли с выходом в Азовское море.

"Эти суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ", — написал украинский президент в Twitter.

Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море.

В частности, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко рассказал о переброске украинских войск к Приазовью. Помимо этого, "Украинский военный портал" писал об отправке бронекатеров в акваторию Азовского моря.

Также украинские власти сообщали о планах по созданию в регионе военно-морской базы в этом году.