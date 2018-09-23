Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом

СУХУМ, 23 сен — Sputnik. Суда ВМС Украины прошли под Крымским мостом в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу предприятия "Крымские морские порты" Алексея Волкова.
За день до этого корабли прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России, где их начала сопровождать береговая охрана ФСБ, и в 13:50 воскресенья корабли вошли в канал и в 15:15 прошли под мостом.
Телеканал "Россия 24" опубликовал видео прохода кораблей под Крымским мостом.
Президент Украины Петр Порошенко приветствовал корабли с выходом в Азовское море.
"Эти суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ", — написал украинский президент в Twitter.
Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море.
В частности, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко рассказал о переброске украинских войск к Приазовью. Помимо этого, "Украинский военный портал" писал об отправке бронекатеров в акваторию Азовского моря.
Также украинские власти сообщали о планах по созданию в регионе военно-морской базы в этом году.