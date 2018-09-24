Более 500 мигрантов спасли у берегов Испании за выходные

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Более пятисот человек, пытавшихся добраться на резиновых лодках до берегов Испании, обнаружила Служба спасения на море за минувшие выходные, передает РИА Новости.

© Sputnik . Сергей Строителев Мигранты подняли бунт на греческом острове Самос

За субботу спасатели обнаружили десять лодок (всего 381 человек) у берегов Андалусии (южное побережье Средиземного мора Испании), еще одна лодка, в которой находились 12 человек, найдена у Балеарских островов. Об этом сообщила Служба спасения на море в Twitter.

За воскресенье спасатели нашли в море Альборан (самое западное в составе Средиземного моря) две лодки, в которых находились 117 человек. Они были доставлены в Малагу.

Всего Средиземное море с начала года пересекли более 78 тысяч мигрантов (более 1700 человек погибли), при этом самое большое увеличение потока в этом году пришлось на Испанию – в эту страну через Средиземное море попали 34 238 мигрантов (погибли 359 человек). Миграционный поток в Испанию в текущем году вырос в три раза – с января по конец сентября 2017-го до Испании через Средиземное море добрались менее одиннадцати тысяч мигрантов из Африки.