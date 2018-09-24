Российский Кабмин подготовит новый пакет мер для борьбы с бедностью

Дополнительный пакет мер появится только после получения и оценки данных о социально-экономическом положении в России по итогам нынешнего года.

СУХУМ, 24 сен — Sputnik. Новый пакет мер по борьбе с бедностью и поддержке демографии в России может появиться в первом квартале 2019 года, после того, как правительство получит и оценит данные о социально-экономическом положении станы, сообщила РИА Новости вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Она напомнила, что тема снижения в два раза за шесть лет показателя бедности — это одна из наиболее сложных задач, обозначенных в майском указе президента.

"Даже по существующему прогнозу мы видим, что если не будем предпринимать меры, то порядка полтора процентов будет не хватать до достижения показателя по снижению бедности. И нам предстоит оценить, за счет чего эти полтора процента можно восполнить, какими мерами", — заявила вице-премьер.

© Sputnik . Максим Богодвид В России впервые за пять лет сократилось количество бедных

"По результатам 2018 года мы оценим, что у нас происходит не только с бедностью, но и со структурой этой бедности, какие появились тенденции в течение года. И я не исключаю, что примем дополнительные меры по поддержке демографии и также, возможно, по поддержке семей с детьми", — отметила Голикова.

По ее слова, дополнительный пакет мер появится только после того, как будут получены все данные о социально-экономическом положении в России по итогам 2018 года, то есть после первого квартала 2019 года.