Москва передаст Дамаску С-300

Россия в 2013 году приостановила поставки Дамаску комплекса С-300, однако сейчас ситуация изменилась, и не по вине Москвы, заявил Шойгу.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Российская сторона передаст в течение двух недель Сирии современный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-300, сказал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

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"Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей", — заявил он.

По словам Шойгу, С-300 существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.

Министр напомнил, что Россия в 2013 году приостановила поставки Дамаску комплекса С-300, однако сейчас ситуация изменилась, и не по вине Москвы.

Кроме того, Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО.

"Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", — подчеркнул Шойгу.

Он также заявил, что Россия будет подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на территории страны.

Глава Минобороны отметил, что Москва вынуждена принять адекватные ответные меры из-за действий Израиля, чтобы усилить безопасность российских военных.

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Шойгу выразил уверенность, что предпринятые Россией действия "охладят "горячие головы" и удержат от необдуманных поступков".

"В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой", — заключил министр.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября, когда возвращался на базу Хмеймим. В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военных.

При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.

Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".