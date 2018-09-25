National Geographic смоделировал падение пропавшего рейса MH370

Авторы передачи смоделировали возможную ситуацию, в результате которой у Boeing-777 после отклонения от маршрута закончилось горючее.

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Канал National Geographic в рамках проекта "Осушить океаны" снял документальный фильм о последних мгновениях полета загадочно исчезнувшего лайнера Boeing-777 рейса MH370, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом сообщает Sputnik International.

Согласно версии, первоначально у лайнера отказал правый двигатель, после чего автопилот выровнял самолет влево, чтобы компенсировать крен. Еще через две минуты перестал работать и левый двигатель, в результате чего Boeing вошел в "смертельную спираль" и упал в море.

تصور لاخر لحظات الطائرة الماليزية المفقودة MH370 عندما نفذ منها الوقود وحلقت بشكل لولبي لمدة ليست بالبسيطة حتى ارتطمت بالماء.. ما اتخيل شعور الركاب طول هالفترة 💔

اسم الفيلم الوثائقي Drain The Ocean pic.twitter.com/hoE3jYklqG — AlAnoud (@Noudi__s) 24 сентября 2018 г.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту было 227 пассажиров, включая туриста из России, и 12 членов экипажа. Предположительно, самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана, но место его крушения установить не удалось.

Поисковая операция, которую финансировали власти многих стран, шла несколько лет, но воздушное судно так и не нашли.