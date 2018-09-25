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Доклад Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777

National Geographic смоделировал падение пропавшего рейса MH370

© Sputnik . Максим Блинов
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Авторы передачи смоделировали возможную ситуацию, в результате которой у Boeing-777 после отклонения от маршрута закончилось горючее.

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Канал National Geographic в рамках проекта "Осушить океаны" снял документальный фильм о последних мгновениях полета загадочно исчезнувшего лайнера Boeing-777 рейса MH370, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом сообщает Sputnik International.

Согласно версии, первоначально у лайнера отказал правый двигатель, после чего автопилот выровнял самолет влево, чтобы компенсировать крен. Еще через две минуты перестал работать и левый двигатель, в результате чего Boeing вошел в "смертельную спираль" и упал в море.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту было 227 пассажиров, включая туриста из России, и 12 членов экипажа. Предположительно, самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана, но место его крушения установить не удалось.

Поисковая операция, которую финансировали власти многих стран, шла несколько лет, но воздушное судно так и не нашли.



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