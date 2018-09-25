Госдума России ввела уголовную ответственность за увольнение перед пенсией

Работодателей будут наказывать штрафами и обязательными работами за увольнение людей предпенсионного возраста.

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Госдума России приняла в окончательном чтении президентский законопроект о наказании за отказ в трудоустройстве или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста, сообщает РИА Новости.

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Подобные действия, согласно законопроекту, будут караться штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами до 360 часов. Отмечается, что предпенсионным возрастом считается период до пяти лет перед выходом на пенсию.

Законопроект направлен на достижение целевых показателей Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, в том числе ее сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил свои поправки к пенсионной реформе в стране.