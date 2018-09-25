Почувствуй себя Старком: замки "Игры престолов" превратят в туробъекты

В парках будут представлены декорации, костюмы, артефакты и другие интересные вещи со съемок суперпопулярного фантастического сериала по книгам Джорджа Мартина.

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. HBO планирует превратить замки в Северной Ирландии, где проходили съемки телесериала "Игра престолов", в туристические объекты, передает Газета.RU. © Фото : HBO Зима наступит летом: названа дата премьеры финального сезона "Игры престолов"

Как передает Deadline, в аттракционы превратятся Винтерфелл (замок Уорд) и Черный замок (каменоломня в деревне Магераморн).

Также туристы смогут увидеть Королевскую гавань, декорации которой были построены возле Армоя. Еще одна часть Гавани, находящаяся в хорватском Дубровнике, уже несколько лет принимает туристов.

В парках будут представлены декорации, костюмы, артефакты и другие интересные вещи со съемок суперпопулярного фантастического сериала по книгам Джорджа Мартина.

Финальный сезон сериала "Игра престолов" увидит свет в 2019 году.