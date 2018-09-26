Корабли "Союз" 17 раз отправятся к МКС до 2025 года

Космические корабли "Союз" в ракетно-космической корпорации "Энергия" изготавливают в срок около трех лет. Корабли способны доставить на орбиту трех космонавтов.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Ракетно-космической корпорации "Энергия" заказано производство 17 космических пилотируемых кораблей "Союз МС" до весны 2025 года — утвержденного срока завершения эксплуатации Международной космической станции, говорится в плане-графике запуска "Союзов", имеющемся в распоряжении РИА Новости. © Sputnik . Anton Denisov Россия предложит проект космической станции на орбите Луны

Россия, США, Европейское космическое агентство, Япония и Канада,являющиеся партнерами по МКС, договорились о ее эксплуатации до конца 2024 года. Если работа станции не будет продлена, еще какое-то время уйдет на ее подготовку к сведению с орбиты. В таком случае российский сегмент может быть отстыкован от МКС и продолжит работу как национальная орбитальная станция.

Согласно плану-графику, пуски кораблей "Союз МС" по текущим контрактам будут проводиться до 2025 года. В 2019 году будут изготовлены и запущены четыре корабля, а с 2020 года Россия будет отправлять в космос по два "Союза МС" в год.

Ближайший запуск "Союза МС-10", согласно указанным в документе срокам, запланирован на 11 октября 2018 года, затем на 20 декабря назначен старт "Союза МС-11", а после него – 5 апреля 2019 года – состоится запуск "Союз МС-12". На 23 августа намечен запуск беспилотного "Союз ГВК" (грузовозвращаемый корабль).

Дальнейшие запуски планируются на 10 июля и 11 октября 2019 года, 15 апреля и 21 октября 2020 года, а с 2021 по 2024 год пуски планируется проводить в марте и сентябре. Последний заказанный запуск "Союза" планируется в марте 2025 года.

Этот план-график не говорит о том, что после 2025 года корабли не будут производиться, поскольку он построен на заказе, обозначенном в Федеральной космической программе России на 2016-2025 годы.