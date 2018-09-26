Номера для многоженцев доступны для бронирования в отелях Италии

Значительное увеличение потока туристов в Италию из арабских стран побудило владельцев отелей разработать специальные предложения для мусульман многоженцев.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Пятнадцать роскошных отелей Флоренции подстроились под потребности и пожелания клиентов, исповедующих ислам, передает РИА Новости со ссылкой на "Италия по-русски".

© Sputnik . Александр Вильф Guardian: Италия и Испания планируют вернуть российских туристов

В muslim-friendly номерах в холодильниках нет алкоголя, зато есть разнообразие халяльных продуктов. Предусмотрены номера для мужчин, которые приезжают с большим количеством жен, а также номера с молитвенными коврами в комплекте с компасом, показывающим направление к Мекке.

Владельцы гостиниц стараются адаптировать отели к потребностям мусульман, ради получения большей прибыли. Ведь мусульмане, в особенности граждане Саудовской Аравии, приезжая во Флоренцию, оставляют в отелях от 10 до 100 тысяч евро.

Столица Тосканы — одно из самых популярных направлений у арабских туристов наряду с Венецией, Римом и Миланом.