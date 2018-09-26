Лавров лидерам Запада: не допустим новых ударов по Сирии

Очередной инсценированный предлог для нанесения ударов по Сирии очень навредит усилиям предпринятым для продвижения политического урегулирования в Сирии, считает Сергей Лавров.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров предостерег западные страны от новых ударов по территории Сирии под очередным инсценированным предлогом, подчеркнув, что это стало бы грубым нарушением устава ООН, передает РИА Новости. © Sputnik . Алексей Витвицкий Лавров шуткой отреагировал на появление Порошенко‍

"Тревожная ситуация сложилась в вопросах химического разоружения. Прежде всего, в связи с действиями ряда западных государств, которые выдвигают против сирийских властей все новые и новые бездоказательные обвинения в использовании запрещенных отравляющих веществ. Мы предостерегаем от новых ударов по территории САР под очередным инсценированным предлогом", — сказал Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Лавров напомнил, что правительство арабской республики уничтожило весь свой арсенал химоружия в соответствии с российско-американской договоренностью 2013 года, закрепленной в резолюции СБ ООН и в решениях ОЗХО.

При этом террористические группировки вооружены боевыми отравляющими веществами, отметил Лавров.

"Террористы научились синтезировать химоружие, создают для этого лаборатории, об этом давно предупреждали разведывательные службы, в том числе и американские", — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также предостерег от попыток осуществить провокации с использованием биологического оружия.

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"То, как развиваются события, дает основание полагать, что сегодня нельзя исключать ничего, в том числе и провокаций с использованием биологического оружия. Учитывая помянутые попытки манипулировать статусом конвенции о запрещении химического оружия, хочу предостеречь от искушения использовать в тех же целях и конвенцию о биологическом и токсинном оружии", — заявил он.

Российский министр напомнил, что именно Россия и США стояли у истоков механизма нераспространения оружия массового уничтожения и призвал не останавливать диалог между двумя странами для продолжения этой работы.

"По-прежнему считаем такое взаимодействие принципиально важным не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего международного сообщества. Призываем не приносить это сотрудничество в жертву сиюминутным раскладам и конъюнктурным расчетам", — подчеркнул Лавров.