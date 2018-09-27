Трамп рассказал, почему его речь в ООН вызвала смех

СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствовавшие в зале во время его выступления на открытии 73 сессии Генеральной ассамблеи ООН смеялись не над ним, передает РИА Новости.

"Они смеялись не надо мной. Они смеялись со мной. Нам было весело. Это был смех не надо мной", — сказал глава Белого дома, не объяснив, почему так считает.

© REUTERS / Joshua Roberts Зал встретил смехом выступление Трампа на Генассамблее ООН

"Я был перед группой в высшей степени профессиональных людей, большая часть которых или из других стран, или из ООН. Людей, которые не очень расположены к рукоплесканиям, аплодисментам, улыбкам. Я услышал небольшой шум и сказал: "Наша страна сильнее, чем когда-либо". И это так. И я услышал небольшой шум. И я сказал: "Это правда". И я услышал улыбки. И сказал, что не ожидал, что это будет так", — добавил Трамп.

Во вторник американский лидер начал свое выступление на 73 сессии Генассамблеи ООН рассказом о том, как обстоят дела в США с его приходом в Белый дом. Как обычно, он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время, после чего присутствовавшие в зале рассмеялись.

"Не ожидал такой реакции, но это нормально", — несколько смутился Трамп, продолжив рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.