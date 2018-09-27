Порошенко "косплеит" Трампа: что рассмешило пользователей социальных сетей

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Фотография президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко в одинаковых костюмах рассмешила пользователей соцсетей, передает РИА Новости.

На снимке, который опубликовал пресс-секретарь Порошенко Станислав Цеголко, лидеры двух стран позируют с первыми леди Мариной Порошенко и Меланьей Трамп, при этом президенты выглядят идентично: черные пиджаки, белые рубашки и красные галстуки.

Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів pic.twitter.com/1SfcwRAAYW — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.

​"Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров", — прокомментировал Цеголко.

Многим комментаторам фото показалось забавным.

"Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба. Вот только кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа", — отметил @jurgen22061980.

"Вы еще цветом трусов не пробовали единство показать? Придется", — написала @VanillaVanill.

"Четыреста тысяч долларов-то не пришлось за фото платить?" — поинтересовался @sergeimedyants1.

© REUTERS / Joshua Roberts Зал встретил смехом выступление Трампа на Генассамблее ООН

Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на внезапное появление президента Украины Петра Порошенко, который едва не зашел в комнату российской делегации в ООН.

"Наверное, с туалетом перепутал", — пошутил он.

Журналисты телеканала "Россия-24", снимавшие сюжет в кулуарах ООН, задали Порошенко вопрос о лоббируемой им инициативе по развертыванию миротворцев ООН на Донбассе. В этот момент президента Украины уже окружили представители других СМИ.

Не сбавляя темпа, Порошенко выкрикнул в камеру "Фейк-ньюс!" и скрылся за дверями комнаты, расположенной рядом с помещением российской делегации.