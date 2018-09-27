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Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко

Порошенко "косплеит" Трампа: что рассмешило пользователей социальных сетей

© AFP 2018 / NICHOLAS KAMM
Новости
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В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН с президентом Украины Петром Порошенко постоянно что-то происходит.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Фотография президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко в одинаковых костюмах рассмешила пользователей соцсетей, передает РИА Новости.

На снимке, который опубликовал пресс-секретарь Порошенко Станислав Цеголко, лидеры двух стран позируют с первыми леди Мариной Порошенко и Меланьей Трамп, при этом президенты выглядят идентично: черные пиджаки, белые рубашки и красные галстуки.

​"Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров", — прокомментировал Цеголко.

Многим комментаторам фото показалось забавным.

"Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба. Вот только кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа", — отметил @jurgen22061980.

"Вы еще цветом трусов не пробовали единство показать? Придется", — написала @VanillaVanill.

"Четыреста тысяч долларов-то не пришлось за фото платить?" — поинтересовался @sergeimedyants1.

Президент Америки Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
Зал встретил смехом выступление Трампа на Генассамблее ООН
Приключения Порошенко на Генеральной Асамблее ООН.

Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на внезапное появление президента Украины Петра Порошенко, который едва не зашел в комнату российской делегации в ООН.

"Наверное, с туалетом перепутал", — пошутил он.

Журналисты телеканала "Россия-24", снимавшие сюжет в кулуарах ООН, задали Порошенко вопрос о лоббируемой им инициативе по развертыванию миротворцев ООН на Донбассе. В этот момент президента Украины уже окружили представители других СМИ.

Не сбавляя темпа, Порошенко выкрикнул в камеру "Фейк-ньюс!" и скрылся за дверями комнаты, расположенной рядом с помещением российской делегации.

Теги:
ООН, Петр Порошенко, Дональд Трамп, США, Украина


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