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Защитите нас от Huawei и ZTE: российские производители просят помощи у Минпромторга

© Sputnik . Павел Лисицын
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Запрет иностранным компаниям участвовать в конкурсах при наличии минимум двух отечественных предложений видится одной из возможных мер поддержки отечественных производителей.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Альянс ТЕЛМИ, объединяющий российских производителей телекоммуникационного оборудования Т8, "Элтекс" и "Микран", призвал Минпромторг принять меры к увеличению его доли на внутреннем рынке, передает Ведомости со ссылкой на газету "Коммерсантъ".

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Лидерами российского рынка остаются китайские Huawei и ZTE (на них приходится около 90%), доля российских компаний не превышает 6–8%.

Среди возможных мер поддержки отечественные компании называют квоты в 25–30% на закупку российского оборудования не только государственными, но и коммерческими структурами, а также запрет иностранцам участвовать в конкурсах при наличии минимум двух отечественных предложений.

Электро-коммуникационное оборудование российского производства почти не имеет преимуществ в тендерах, объясняет альянс. В связи с этим отечественные производители попросили господдержки в заключении долгосрочных контрактов с операторами связи, ЦБ, Сбербанком, РЖД, "Газпромом", "Роснефтью" и другими потенциальными покупателями.

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Авторы инициативы считают, что способны удовлетворить минимум до 30% долю на рынке за два–три года и дальше "агрессивно" укрепляться на зарубежных рынках. Операторы связи, в свою очередь, считают, что иностранное оборудование качественнее и стоит дешевле, а всякого рода ограничения приведут к росту цен для потребителей, пишет газета.

Минпромторг предложения ТЕЛМИ получил, они "будут изучены и учтены", уточняет издание со ссылкой на представителя ведомства. Собеседник газеты отметил, что государство уже оказывает поддержку производителям ТОРП: в частности, компаниям альянса даются субсидии на реализацию проектов по разработке оборудования. Т8, "Элтекс" и "Микран" на запросы издания не ответили.

Теги:
конкурентоспособность, Huawei Technologies, Министерство промышленности и торговли РФ, Россия


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