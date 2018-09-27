Защитите нас от Huawei и ZTE: российские производители просят помощи у Минпромторга

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Альянс ТЕЛМИ, объединяющий российских производителей телекоммуникационного оборудования Т8, "Элтекс" и "Микран", призвал Минпромторг принять меры к увеличению его доли на внутреннем рынке, передает Ведомости со ссылкой на газету "Коммерсантъ".
Среди возможных мер поддержки отечественные компании называют квоты в 25–30% на закупку российского оборудования не только государственными, но и коммерческими структурами, а также запрет иностранцам участвовать в конкурсах при наличии минимум двух отечественных предложений.
Электро-коммуникационное оборудование российского производства почти не имеет преимуществ в тендерах, объясняет альянс. В связи с этим отечественные производители попросили господдержки в заключении долгосрочных контрактов с операторами связи, ЦБ, Сбербанком, РЖД, "Газпромом", "Роснефтью" и другими потенциальными покупателями.
Минпромторг предложения ТЕЛМИ получил, они "будут изучены и учтены", уточняет издание со ссылкой на представителя ведомства. Собеседник газеты отметил, что государство уже оказывает поддержку производителям ТОРП: в частности, компаниям альянса даются субсидии на реализацию проектов по разработке оборудования. Т8, "Элтекс" и "Микран" на запросы издания не ответили.