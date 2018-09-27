Закон о пенсионных изменениях принят Госдумой в третьем чтении

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Государственная дума России приняла в третьем и окончательном чтении закон об изменении пенсионной системы, передает РИА Новости.
При принятии решения были учтены поправки, предложенные президентом и "Единой Россией". Их рассмотрение прошло накануне, во время второго чтения документа. В результате открытого голосования за принятие закона высказались 332 депутата, 83 выступили против.
Совет Федерации может рассмотреть поправки в пенсионное законодательство на ближайшем заседании 3 октября, рассказал источник в верхней палате парламента.
Премьер Дмитрий Медведев подчеркнул, что все деньги от мер по повышению пенсионного возраста должны пойти на обеспечение роста пенсий выше инфляции.
"И они должны уже позволить с января следующего года увеличивать пенсии на тысячу рублей в год, чтобы к 2024 году пенсия составила 20 тысяч рублей", — подчеркнул он.
В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Однако в конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.
Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных ранее 63. Также многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста необходимо повысить, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность.