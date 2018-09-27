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Пенсионное удостоверение

Закон о пенсионных изменениях принят Госдумой в третьем чтении

© Sputnik . Евгений Епанчинцев
Новости
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Ранее Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — устойчивость пенсионной системы.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Государственная дума России приняла в третьем и окончательном чтении закон об изменении пенсионной системы, передает РИА Новости.

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При принятии решения были учтены поправки, предложенные президентом и "Единой Россией". Их рассмотрение прошло накануне, во время второго чтения документа. В результате открытого голосования за принятие закона высказались 332 депутата, 83 выступили против.

Совет Федерации может рассмотреть поправки в пенсионное законодательство на ближайшем заседании 3 октября, рассказал источник в верхней палате парламента.

Премьер Дмитрий Медведев подчеркнул, что все деньги от мер по повышению пенсионного возраста должны пойти на обеспечение роста пенсий выше инфляции.

"И они должны уже позволить с января следующего года увеличивать пенсии на тысячу рублей в год, чтобы к 2024 году пенсия составила 20 тысяч рублей", — подчеркнул он.

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако в конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

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Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных ранее 63. Также многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста необходимо повысить, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность.

Теги:
пенсия, пенсионная реформа, Владимир Путин, Россия


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