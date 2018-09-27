Чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии

О месте проведения чемпионата Европы по футболу объявили 27 сентября на заседании исполкома УЕФА в швейцарском Ньоне.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Германия выбрана местом проведения чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента УЕФА Александера Чеферина.

Помимо Германии на проведение Чемпионата Европы 2024 года претендовала Турция

"Две большие футбольные страны боролись за Евро, но, к сожалению, только одна может принять турнир. Местом проведения чемпионата Европы 2024 года будет Германия", — сказал Чеферин, открыв конверт с карточкой, на которой был указан победитель голосования.

Германия во второй раз в своей истории примет чемпионат Европы. Впервые это произошло в 1988 году, когда страной-хозяйкой турнира была ФРГ. В 2006 году в Германии прошел чемпионат мира по футболу.

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Ранее Турция боролась за право провести чемпионат Европы в 2008 (совместно с Грецией), 2012 и 2016 годах, но во всех случаях предпочтения были отданы другим кандидатам.Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выразил уверенность, что Германия проведет Евро-2024 на самом высоком уровне.

"Отлично, что УЕФА возвращается к своему первоначальному формату и не будет проводить матчи (как в 2020 году) по всему континенту. Германия, как хозяин, гарантирует проведение турнира на самом высоком инфраструктурном и логистическом уровне", — отметил Блаттер в своем микроблоге в Twitter.

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Последний чемпионат Европы в 2016 году проходил во Франции. Впервые лучшей командой Старого Света стала сборная Португалии, в финальном матче обыграв хозяев турнира со счетом 1:0.