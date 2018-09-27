Впервые в истории: опубликовано видео с поверхности астероида

Автоматическую станцию "Хаябуса-2" запустили в космос в декабре 2014 года для изучения и забора проб на астероиде Рюгю.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Пара роверов MINERVA-II1 передали на Землю свежие снимки с астероида Рюгю и даже короткое видео, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт японского агентства аэрокосмических исследований JAXA.

"Необычные" шпильки", которые видны на одном из снимком, расположены на обшивке роверов не случайно, они решают сразу три задачи. Они способствуют лучшему сцеплению с поверхностью астероида во время прыжка, защищают солнечные батареи от повреждений и хранят в себе датчики температур", — подчеркивают ученые агентства.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и приступил к медленному сближению с астероидом. Спустя несколько недель "Хаябуса-2" осуществит забор грунта для проведения дальнейших исследований.

"Только после этого межпланетная станция вплотную приблизится к поверхности Рюгю и сбросит на нее специально разработанный "взрывпакет", который выбросит нетронутый материал из недр астероида. "Хаябуса-2" подберетт эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над точкой", — говорится в сообщении.

Более того, "Хаябуса-2" доставила к астероиду три спускаемых аппарата – два японских ровера MINERVA-II1, а также аппарат европейского производства MASCOT.

Поверхность астероида Рюгю © Фото : JAXA

Тень антенны и шпиля ровера MINERVA-II1 © Фото : JAXA

Поверхность астероида Рюгю © Фото : JAXA 1 / 3 © Фото : JAXA Поверхность астероида Рюгю

В первых числах октября к ним присоединится европейский MASCOT. Он приземлится возле экватора, после чего начнет изучение структуры недр Рюгю и приступит к наблюдению за магнитными полями астероида.