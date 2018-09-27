01:43 28 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.84
  • EUR77.04
Поиск
Иллюстрация с изображением астеройда и космического зонда Хаябуса

Впервые в истории: опубликовано видео с поверхности астероида

© AFP 2018 / Akihiro IKESHITA / JAXA
Новости
Получить короткую ссылку
47 0 0

Автоматическую станцию "Хаябуса-2" запустили в космос в декабре 2014 года для изучения и забора проб на астероиде Рюгю.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Пара роверов MINERVA-II1 передали на Землю свежие снимки с астероида Рюгю и даже короткое видео, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт японского агентства аэрокосмических исследований JAXA.

"Необычные" шпильки", которые видны на одном из снимком, расположены на обшивке роверов не случайно, они решают сразу три задачи. Они способствуют лучшему сцеплению с поверхностью астероида во время прыжка, защищают солнечные батареи от повреждений и хранят в себе датчики температур", — подчеркивают ученые агентства.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и приступил к медленному сближению с астероидом. Спустя несколько недель "Хаябуса-2" осуществит забор грунта для проведения дальнейших исследований.

"Только после этого межпланетная станция вплотную приблизится к поверхности Рюгю и сбросит на нее специально разработанный "взрывпакет", который выбросит нетронутый материал из недр астероида. "Хаябуса-2" подберетт эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над точкой", — говорится в сообщении.

Более того, "Хаябуса-2" доставила к астероиду три спускаемых аппарата – два японских ровера MINERVA-II1, а также аппарат европейского производства MASCOT.

  • Поверхность астероида Рюгю
    Поверхность астероида Рюгю
    © Фото : JAXA
  • Тень антенны и шпиля ровера MINERVA-II1
    Тень антенны и шпиля ровера MINERVA-II1
    © Фото : JAXA
  • Поверхность астероида Рюгю
    Поверхность астероида Рюгю
    © Фото : JAXA
1 / 3
© Фото : JAXA
Поверхность астероида Рюгю

В первых числах октября к ним присоединится европейский MASCOT. Он приземлится возле экватора, после чего начнет изучение структуры недр Рюгю и приступит к наблюдению за магнитными полями астероида.

Теги:
астероиды, НАСА, Япония


Главные темы

  • Туристы по дороге на озеро Рица
    Кто такой Сталин и сколько бетона ушло на каньон: испытание для экскурсовода

    Международный день туризма отмечается во многих странах мира ежегодно 27 сентября. Корреспондент Sputnik Абхазия пообщался с молодыми экскурсоводами, которые рассказали о том, что сложного в их работе, какие странные вопросы иногда задают туристы и за что могут потенциального гостя Абхазии развернуть на границе.

    484
  • Полис ОМС, архивное фото
    Более 38 тысяч заявлений подано в Абхазии на российские полисы ОМС

    Премьер-министр Валерий Бганба провел встречу с представителями Министерств здравоохранения Абхазии и России, посвященную процессу выдачи полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) гражданам России, проживающим в Абхазии.

    131
  • Гитара
    Песней по врагу: как создавались военные "хиты" Абхазии

    Хроника Отечественной войны народа Абхазии написана многими историками и учеными, но именно военные песни рассказали о героях войны, об эмоциях, о боли утраты и радости Победы. О том, как создавалась "музыкальная история" Победы, читайте в материале Sputnik.

    177

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

День Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечается ежегодно 30 сентября.
Сентябрь свободы: битва за Сухум
Учения истребителей и бомбардировщиков ЮВО в Черном море
Авиация ЮВО уничтожила корабельную группу условного противника
Ограничение движения транспорта в Сухуме
"Водитель, внимание!": какие дороги перекроют в Сухуме накануне Дня Победы

Соцсети

Sputnikabkhazia