В США инцидент с Ил-20 назвали опасным примером эскалации в Сирии

Американский представитель на полях Генассамблеи ООН также добавил, что конфликт в регионе необходимо "заморозить любым возможным способом".

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри, говоря об инциденте с Ил-20 в Сирии, заявил, что это опасный сценарий эскалации в регионе, которую необходимо остановить, сообщает РИА Новости.

"Сейчас в Сирии пять государственных вооруженных сил: американские, русские, турецкие, иранские и израильские — последние во всяком случае присутствуют в воздухе. Они по всей Сирии наталкиваются друг на друга", — подчеркнул он на брифинге в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и добавил, что конфликт в Сирии нужно "заморозить любым возможным способом".

Инцидент с Ил-20

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой сирийской ПВО 17 сентября над Средиземным морем. В результате погибли 15 российских военнослужащих. В это время израильские истребители F-16 осуществляли атаку на сирийские объекты в Латакии.

© Sputnik . Александр Тарасенков Появились новые данные о крушении ИЛ-20 в Сирии

Минобороны РФ обвинило Израиль в произошедшем. По данным военного ведомства, израильские пилоты прикрывались российским самолетом и подставили его под удар сирийской ПВО.

При этом Россия утверждает, что Израиль не уведомил о готовящейся атаке, поэтому не удалось увести Ил-20 в безопасное место.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что для повышения безопасности российских военнослужащих в Сирии в течение двух недель Дамаску будет передан зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.

В Израиле, в свою очередь, отвергли обвинения за сбитый Ил-20 и возложили ответственность за инцидент на Сирию и Иран. При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что крушение российского самолета могло повлечь за собой "более серьезные последствия", не уточнив, о чем именно идет речь.