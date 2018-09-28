Не лги мне: Стрейзанд в новой песне обратилась к Трампу

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Знаменитая американская певица и актриса Барбра Стрейзанд выпустила новую песню Don't Lie to Me ("Не лги мне"), в которой раскритиковала президента США Дональда Трампа, передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщается, релиз новой композиции состоялся в четверг. По словам Стрейзанд, идея появилась у нее, когда она слушала новости в дороге.

Изначально певица задумывала, что песня будет содержать лишь "тонкий намек" на президента, но "не смогла удержаться".

"Как ты спишь, когда мир продолжает вращаться? Все, что мы построили, погублено. Как ты спишь, когда мир в огне? Каждый отвечает перед кем-то еще", — приводит агентство строчки из песни, в которой Стрейзанд обращается к своему президенту.

"Я не знаю, кто мы теперь как страна. Мы поддерживаем людей, которые бегут от угнетения? Или мы забираем детей от их родителей, сажаем их в клетки? Я не знаю, заботятся ли люди о планете, о выживании планеты. Заботятся ли они о чистом воздухе? О чистой воде? Чистой Еде? Если да, как они могут голосовать за такого, как Трамп, который считает, что это обман", — заявила Стрейзанд агентству. "Его нападение на нашу демократию, наши институты, наших основателей — я думаю, мы на войне… Мы на войне за душу Америки", — добавила она.

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Обличающая американского президента композиция Don't Lie to Me входит в новый альбом Стрейзанд под названием Walls, релиз которого ожидается 2 ноября. По словам певицы, альбом посвящается молодым людям, которые открыто высказывают свое мнение.

Ранее Стрейзанд уже осуждала поведение Трампа, в частности, когда в прошлом году президент назвал актрису Мерил Стрип "фанаткой Клинтон" и заявил, что она "одна из самых переоцененных актрис Голливуда". До выборов 2016 года Стрейзанд заявляла о поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.