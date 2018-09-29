Лавров о вмешательствах США в дела других стран: "миллион примеров"

Сергей Лавров, говоря о российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что может привести "миллион примеров" открытого вмешательства США во внутренние дела других стран, передает РИА Новости.

"Но если говорить о вмешательстве в принципе, знаете, у нас примеров миллион того, как Соединенные Штаты открыто, не стесняясь, требуют от того или иного правительства занимать ту или иную позицию", — сказал Лавров.

В США на стадии завершения находится расследование по обвинению России в "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса США.

© Sputnik . Алексей Никольский Лавров лидерам Запада: не допустим новых ударов по Сирии

Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными. Президент США называет расследование Мюллера "охотой на ведьм" и обвиняет демократов в попытках таким образом подорвать легитимность его президентства.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.