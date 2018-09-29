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Игрок сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду

СМИ: Криштиану Роналду обвинен в изнасиловании

© Sputnik . Виталий Белоусов
Новости
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Новость о том, что Роналду подозревают в сексуальном насилии в отношении американки, Spiegel писал еще в апреле 2017 года. Однако тогда ее имя оставили в секрете.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании футболиста Криштиану Роналду,  выступающего сейчас за итальянский "Ювентус", передает РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду покидает поле после первого удаления в Лиге чемпионов
© REUTERS / HEINO KALIS
Эксперты: Роналду не заслуживал удаления

Инцидент якобы произошел во время отпуска футболиста в Лас-Вегасе в июне 2009 года. Журнал рассказывает, что потерпевшей выплатили 375 тысяч долларов. По условиям внесудебного соглашения, стороны договорились не разглашать подробности, а потерпевшая должна была отказаться от обвинений.

Сразу после выхода статьи Роналду назвал ее выдумкой журналистов и заявил, что выступит "всеми средствами" против немецкого издания.

Кэтрин Майорга, которой сейчас 34 года, впервые открыто рассказала об инциденте. Адвокаты американки обжалуют договор о неразглашении в суде Невады, сообщает журнал.
Роналду все обвинения отрицает. Как заявил футболист, он с Майоргой действительно был близок, но по обоюдному согласию.

Теги:
обвинение, изнасилования, Криштиану Роналду


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