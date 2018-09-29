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Доллары США.

Лавров об отказе от доллара: приведет к ослаблению США

© Sputnik . Наталья Селиверстова
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Ранее глава ВТБ Андрей Костин представил план по отказу от доллара, состоящий из четырех основных пунктов.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что отход разных стран мир от расчетов в долларах идет и приведет к ослаблению США, передает РИА Новости.

"Использование национальных валют в расчетах, чтобы не зависеть слишком сильно от доллара — это идея, которая давно уже реализуется, применяется на практике в наших отношениях с Китаем, с другими странами", — сказал Лавров.

Он добавил, что "это естественная вещь".

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© Sputnik . Владимир Астапкович
Дельные предложения: глава ВТБ презентовал план отказа России от доллара‍
"Как только США начали злоупотреблять положением доллара в мировой валютно-финансовой системе, конечно, все страны, которые хотя бы чуть-чуть заботятся о своем будущем, стали искать пути, чтобы такой зависимости избежать. Так что этот процесс пойдет, и он в итоге ослабит Соединенные Штаты и их влияние", — добавил глава МИД России.

Глава ВТБ Андрей Костин уже не раз высказывался за дедолларизацию российской финансовой сферы. Так, в июле, на встрече с президентом Владимиром Путиным, он заявил, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах.

Теги:
отказы, доллары, Сергей Лавров, США, Россия


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