Лавров об отказе от доллара: приведет к ослаблению США

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что отход разных стран мир от расчетов в долларах идет и приведет к ослаблению США, передает РИА Новости.
"Использование национальных валют в расчетах, чтобы не зависеть слишком сильно от доллара — это идея, которая давно уже реализуется, применяется на практике в наших отношениях с Китаем, с другими странами", — сказал Лавров.
Он добавил, что "это естественная вещь".
Глава ВТБ Андрей Костин уже не раз высказывался за дедолларизацию российской финансовой сферы. Так, в июле, на встрече с президентом Владимиром Путиным, он заявил, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах.