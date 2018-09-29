Жертвами цунами и землетрясения в Индонезии стали 380 человек

Как сообщило в российское посольство в Индонезии, стихия затронула не туристический район и россиян среди погибших нет.

СУХУМ, 29 сен — Sputnik. Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий рассказал на пресс-конференции, что число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 384 человек, передает РИА Новости.

Число пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось о 48 жертвах и 356 пострадавших, причем власти подчеркивали, что речь идет только о погибших и пострадавших в городе Палу, административном центре провинции Центральный Сулавеси.

Накануне утром у побережья острова Сулавеси, недалеко от города Палу, произошло землетрясение магнитудой 6,1, за которым последовали еще несколько подземных толчков, самый мощный — магнитудой 7,4. После этого Палу испытал на себе всю мощь цунами высотой до двух метров. Власти закрыли аэропорт в столице провинции Центрального Сулавеси до сегодняшнего вечера.

​Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома).

Сильнейшее землетрясение в Японии>>

В этом районе располагаются Самые активные тектонические плиты планеты располагаются именно в этом районе. Одна из них передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

​