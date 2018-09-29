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Последствия земля трясения в Индонезии

Жертвами цунами и землетрясения в Индонезии стали 380 человек

© AFP 2018 / MUHAMMAD RIFKI
Новости
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Как сообщило в российское посольство в Индонезии, стихия затронула не туристический район и россиян среди погибших нет.

СУХУМ, 29 сен — Sputnik. Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий рассказал на пресс-конференции, что  число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 384 человек, передает РИА Новости.

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Число пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось о 48 жертвах и 356 пострадавших, причем власти подчеркивали, что речь идет только о погибших и пострадавших в городе Палу, административном центре провинции Центральный Сулавеси.

Накануне утром у побережья острова Сулавеси, недалеко от города Палу, произошло землетрясение магнитудой 6,1, за которым последовали еще несколько подземных толчков, самый мощный — магнитудой 7,4. После этого Палу испытал на себе всю мощь цунами высотой до двух метров. Власти закрыли аэропорт в столице провинции Центрального Сулавеси до сегодняшнего вечера.

​Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома).

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В этом районе располагаются Самые активные тектонические плиты планеты располагаются именно в этом районе. Одна из них передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

Теги:
пострадавшие, жертвы, цунами, землетрясение, индонезия


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