Жертвами цунами и землетрясения в Индонезии стали 380 человек

СУХУМ, 29 сен — Sputnik. Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий рассказал на пресс-конференции, что число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 384 человек, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 48 жертвах и 356 пострадавших, причем власти подчеркивали, что речь идет только о погибших и пострадавших в городе Палу, административном центре провинции Центральный Сулавеси.
Накануне утром у побережья острова Сулавеси, недалеко от города Палу, произошло землетрясение магнитудой 6,1, за которым последовали еще несколько подземных толчков, самый мощный — магнитудой 7,4. После этого Палу испытал на себе всю мощь цунами высотой до двух метров. Власти закрыли аэропорт в столице провинции Центрального Сулавеси до сегодняшнего вечера.
Video from my indonesian friend 🙏🏻 #IndonesiaEarthQuake #tg2 @tg2rai pic.twitter.com/W7MSAtf9Sa— Manuela Moreno (@nunimorenoTg2) 29 сентября 2018 г.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома).
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В этом районе располагаются Самые активные тектонические плиты планеты располагаются именно в этом районе. Одна из них передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
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