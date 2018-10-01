Ученые создали первую в мире сеть для передачи мыслей

В 2015 году ученые уже подключали двух человек посредством интерфейс "мозг-мозг", испытуемые принимали участие в игре, где нужно было ответить на 20 вопросов.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Массачусетский технологический институт в США сообщил, что впервые в лабораторных условиях создана сеть из трех участников, в которой стало возможным напрямую передавать и получать мысленные сигналы "от мозга к мозгу", передает РИА Новости.

Эксперимент провели исследователи Вашингтонского университета в Сиэтле. Андреа Стокко с коллегами для построения "мозговой сети" использовали электроэнцефалографические датчики, позволяющие регистрировать показатели мозговой активности, а также аппараты транскраниальной (через кости черепа) магнитной стимуляции — технологии, с помощью которой можно передавать сигналы непосредственно в мозг.

На данном этапе ученые решили расширить количество участников "разговора".. Сеть, которую они назвали BrainNet, позволяет небольшой группе участников, каждый из которых находился в отдельной комнате лаборатории, совместно играть в игру типа "тетрис".

Роли распределили следующим образом. Два человека из трех видели перед собой все игровое поле, в его верхней части появлялась фигура, которую для правильной укладки в нижнюю часть нужно было либо повернуть, либо оставить ее ориентацию без изменений. Третий человек, который непосредственно управлял игрой, видел только верхнюю часть экрана — саму фигуру, но не нижнюю часть, куда она должна упасть. Соответственно, то, что нужно сделать с объектом, то есть поворачивать его или нет, он решал исходя из интерпретации сигналов, поступавших от двух его коллег через интерфейс "мозг-мозг".

Сигналы, которые могли посылать каждый из двух отправителей, были двух типов — "вращать" либо "не вращать" фигуру. Для формирования сигнала первого типа человек смотрел на один из светодиодов сбоку от экрана, мигавший с частотой 15 герц, а для формирования сигнала второго типа — на другой светодиод, мигавший с частотой 17 герц. Наблюдение за светом, мигающим подобным образом, заставляет мозг излучать электрический сигнал с той же самой частотой. Он улавливается ЭЭГ-датчиками, после чего система, исходя из его частоты, определяет, какая команда ему соответствует — "вращать" или "не вращать".

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Чтобы исполнитель воспринял команду, аппарат транскраниальной магнитной стимуляции направляет ему в мозг импульс, который субъективно ощущается как появление световой вспышки. Соответственно, если нужно вращать элемент, то импульс передается, а если нет, то воздействия на мозг не происходит.

Отправители могут в режиме реального времени проконтролировать, правильно ли исполнитель воспринял их указание — то есть отследить, изменилось ли положение фигуры, и в случае необходимости продублировать команду.

Исследователи заявляют, что точно так же можно организовать взаимодействие не только в пределах лаборатории, но и через интернет, тем самым позволив наладить "облачное взаимодействие между мозгами в глобальном масштабе".