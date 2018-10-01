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Jeep Grand Cherokee

Опубликован рейтинг самых брутальных внедорожников российского рынка

© Sputnik . Владимир Песня
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Американские, немецкие и один отечественный автомобили оказались в первой пятерке рейтинга популярных в России внедорожников.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Специалисты издания SpeedMe опубликовали рейтинг самых брутальных внедорожников на российском автомобильном рынке, передает РИА Новости.

Водитель
CC0
Названы самые "мужские" автомобили
Первое место занял Jeep Grand Cherokee. Его дизайн выполнен в строгом стиле с преобладанием прямых линий. Автомобиль оснащен большим количеством электронных помощников и системой полного привода, которые помогают с легкость справиться с бездорожьем. В России такой автомобиль можно купить по цене от 3 до 5,5 миллионов рублей. Более того, на рынке доступна модель Jeep Grand Cherokee SRT с 6,4-литровым мотором мощностью 468 лошадиных сил, разгоняющим машину до ста километров в час за пять секунд.

На второй строчке кроссовер BMW X5 M с 4,4-литровым двигателем мощностью 575 лошадиных сил, который разгоняет внедорожник до ста километров в час за 4,2 секунды. Кроме того, X5 M оснащается мощной цельной двойной решеткой радиатора, стильными фарами и инновационными технологиями. Стоит такая модель в России от 7,33 миллионов рублей.

Замыкает тройку лидеров Chevrolet Tahoe. Подчеркивается, что внедорожник сочетает в себе узнаваемые брутальные черты, серьезную мощь двигателя V8 и первоклассный комфорт. просторного салона, способного вместить восемь человек. Кроме того, объем его багажника составляет 2680 литров. Стоимость внедорожника начинается от 4,37 миллионов рублей.

Toyota Camry
© flickr.com/ Toyota Motor Europe
Названы самые популярные в России японские автомобили
На четвертом месте расположился Audi Q7. Автомобиль оснащен мощным 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 333 лошадиных силы, разгоняющим внедорожник до ста километров в час всего за 6,1 секунды. Его стоимость в России составляет 4,61 миллионов рублей.

Замкнул рейтинг отечественный УАЗ Patriot. Внедорожник выделяется своими квадратными формами, аскетичным интерьером, полным приводом и вместительным багажником. Кроме того, он является самым недорогим из всех представителей рейтинга. Максимальная комплектация УАЗ обойдется всего в 1,04 миллиона рублей. Кроме того, базовая комплектация внедорожника включает широкий список дополнительного оборудования — лебедку, защиту рулевых тяг, экспедиционный багажник и резину для бездорожья.

Теги:
автомобили, рейтинг


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