Опубликован рейтинг самых брутальных внедорожников российского рынка

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Специалисты издания SpeedMe опубликовали рейтинг самых брутальных внедорожников на российском автомобильном рынке, передает РИА Новости.

Первое место занял Jeep Grand Cherokee. Его дизайн выполнен в строгом стиле с преобладанием прямых линий. Автомобиль оснащен большим количеством электронных помощников и системой полного привода, которые помогают с легкость справиться с бездорожьем. В России такой автомобиль можно купить по цене от 3 до 5,5 миллионов рублей. Более того, на рынке доступна модель Jeep Grand Cherokee SRT с 6,4-литровым мотором мощностью 468 лошадиных сил, разгоняющим машину до ста километров в час за пять секунд.

На второй строчке кроссовер BMW X5 M с 4,4-литровым двигателем мощностью 575 лошадиных сил, который разгоняет внедорожник до ста километров в час за 4,2 секунды. Кроме того, X5 M оснащается мощной цельной двойной решеткой радиатора, стильными фарами и инновационными технологиями. Стоит такая модель в России от 7,33 миллионов рублей.

Замыкает тройку лидеров Chevrolet Tahoe. Подчеркивается, что внедорожник сочетает в себе узнаваемые брутальные черты, серьезную мощь двигателя V8 и первоклассный комфорт. просторного салона, способного вместить восемь человек. Кроме того, объем его багажника составляет 2680 литров. Стоимость внедорожника начинается от 4,37 миллионов рублей.

На четвертом месте расположился Audi Q7. Автомобиль оснащен мощным 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 333 лошадиных силы, разгоняющим внедорожник до ста километров в час всего за 6,1 секунды. Его стоимость в России составляет 4,61 миллионов рублей.

Замкнул рейтинг отечественный УАЗ Patriot. Внедорожник выделяется своими квадратными формами, аскетичным интерьером, полным приводом и вместительным багажником. Кроме того, он является самым недорогим из всех представителей рейтинга. Максимальная комплектация УАЗ обойдется всего в 1,04 миллиона рублей. Кроме того, базовая комплектация внедорожника включает широкий список дополнительного оборудования — лебедку, защиту рулевых тяг, экспедиционный багажник и резину для бездорожья.