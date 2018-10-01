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Парламент Каталонии утвердил председателя правительства

В Барселоне заблокированы улицы и вокзалы: митингуют сторонники независимости

© Sputnik . Мария Сибирякова
Новости
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Ранее Верховный суд Испании предъявил обвинения 25-ти каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13-ти из них — в организации восстания.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Сторонники отделения Каталонии от Испании проводят акции протеста в первую годовщину референдума о независимости, передает РИА Новости.

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© Sputnik . Тьерри Монасс
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Сепаратистская радикально настроенная организация "Комитеты защиты республики" опубликовала в Twitter фотографии перекрытых железнодорожных путей на вокзале в Жироне.

"Сегодня высокоскоростные поезда не ездят. Задержано сообщение с Францией", — подчеркнули активисты.

Примерно в 9:30 утра они разблокировали железнодорожные пути и отправились к зданию мэрии. Сторонники независимости устроили акцию протеста у здания представительства правительства Каталонии в провинции, им удалось проникнуть в здание и сорвать с него испанский флаг.

Более того, перекрыта трасса AP-7 в районе Вандельос и Оспиталет де Инфант в направлении Таррагоны. Блокированы несколько центральных улицы Барселоны и Льейды.

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© Фото : фото предоставлено женералитетом Каталонии, автор Рубен Морено
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Первого октября исполняется год с момента проведения референдума в Каталонии. В нем приняли участие 43 процента населения, 90 процентов которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании.

Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным. Каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны ввело в Каталонии прямое правление, отстранив от власти женералитет и распустив парламент.

Против бывшего каталонского руководства и лидеров сепаратистских общественных организаций возбудили уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.

Теги:
митинги, неповиновение, независимость, Каталония


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