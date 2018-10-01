Нобелевскую премию по медицине получат ученые разработавшие новые методы лечения рака

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Джеймс Эллисон и Тасуке Хондзё, разработавшие новый метод иммунотерапии рака, стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за 2018 год, передает РИА Новости.

© AFP 2018 / Leon Neal Нобелевская премия по литературе 2017 года присуждена Кадзуо Исигуро

"Основополагающие открытия двух лауреатов — важная веха в нашей борьбе против рака", — подчеркнули в Нобелевском комитете при Каролинском медицинском институте.

Одна из самых трудноразрешимых проблем в онкологии — то, что злокачественные опухоли в большинстве случаев не распознаются иммунной системой. В 1992 году Хондзё обнаружил на поверхности Т-лимфоцитов (клеток иммунной системы) молекулу белка PD-1, который раковые клетки "ухитряются" блокировать, становясь "невидимыми" для иммунных клеток. Позже были разработаны лекарственные антитела, сковывающие способность раковых клеток "выключать" PD-1 и тем самым дающие организму возможность распознавать и уничтожать злокачественные опухоли.

В 1995 году Эллисон впервые обнаружил Т-лимфоциты (CTLA-4), выступающие в качестве ингибитора (подавляющего элемента) для Т-клеток. В следующем году команда ученых под руководством Эллисона разработала антитела, которые блокируют активность Т-лимфоцитов. Таким образом, с помощью нового лекарства ученым удалось подавить несколько видов рака у мышей.

© AFP 2018 / JONATHAN NACKSTRAND Альфред Нобель родился 184 года назад: интересные факты об ученом

Хондзё — японский ученый-иммунолог. Его научная работа отмечена рядом наград, в том числе премией Роберта Коха, премией Вильяма Коли и императорской премией Японской академии наук.

Элиссон — американский специалист по иммунотерапии рака, профессор онкологического центра Техасского университета. Он написал более 250 статей, опубликованных в ведущих научных журналах, и получил ряд престижных премий.

Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (около 940 тысяч долларов).