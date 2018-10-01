Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России‍

Акинфеев подчеркнул, что уходит со спокойным сердцем, так как в стране много перспективной молодежи.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России по футболу, передает РИА Новости.

Дебют Акинфеева в национальной команде состоялся в 2004 году, всего он провел 112 матчей за сборную. В 2008-м голкипер завоевал бронзовые медали чемпионата Европы.

"У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению", — цитирует 32-летнего футболиста сайт ЦСКА.

Акинфеев подчеркнул, что для него стало большой честью быть капитаном сборнуй на домашнем ЧМ. Он считает это высшей точкой своей карьеры в национальной команде.

© Sputnik . Алексей Филиппов Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия

Также спортсмен рассказал, что с каждым новым сезоном все сложнее играть "на два фронта", выдерживать большие нагрузки, все труднее восстановливаться после травм. Пришло время уступить дорогу молодым, добавил он.

При этом Акинфеев заявил, что уходит со спокойной душой, так как в стране много перспективной молодежи.

"Некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады", — резюмировал вратарь.

Игорь Акинфеев — заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА. Занимает 15-е место в списке лучших голкиперов XXI века по версии IFFHS.