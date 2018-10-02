11:18 02 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.57
  • EUR75.99
Поиск
Голосовой помощник Siri

Как взломать iPhone с помощью Siri рассказали в сети

CC BY 2.0 / Kārlis Dambrāns / With UK English Siri understands me much better
Новости
Получить короткую ссылку
9 0 0

Такое возможно на новой операционной системе iOS 12, выпущенной для iPhone в середине сентября.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. В YouTube появилось видео, на котором показан способ взлома iPhone при помощи голосового помощника Siri, передает РИА Новости.

На видео демонстрируется, как можно получить доступ к контактным данным из телефонной книги смартфона, не зная кода разблокировки. Для этого достаточно знать номер телефона, который активирован в самом устройстве.

Чтобы обойти ввод пароля, нужно включить программу VoiceOver с помощью Siri, затем позвонить на телефон и сбросить вызов сообщением. После этого можно открыть телефонную книгу и получить доступ к контактам.

Эволюция iPhone
Эволюция iPhone

 

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Праздничный концерт к 25-летию Победы и Независимости Абхазии
"Абхазия моя": творческие подарки к 25-летию Победы
Первые грузовики проехали по Крымскому мосту
Праздник для водителей: открыто грузовое движение по Крымскому мосту
Ядерное оружие
Ядерное оружие: кто и чем угрожает миру

Соцсети

Sputnikabkhazia