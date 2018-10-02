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Эйфелеву башню подсветили золотым цветом в память об Азнавуре

© Sputnik . Ирина Калашникова
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Французский шансонье Шарль Азнавур скончался 1 октября на 95-м году жизни.

СУХУМ, 2 окт —Sputnik. Эйфелева башня в Париже окрасилась в золотой цвет в память о французском певце Шарле Азнавуре. Об этом сообщает RTсо ссылкой на мэра французской столицы Анну Идальго.

Концерт Шарля Азнавура
© Sputnik . Владимир Астапкович
Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни

"Париж отдаст дань уважения Шарлю Азнавуру, на Йенском мосту будут проигрываться его самые красивые песни, а на гигантском экране покажут его фотографии. Эйфелева башня будет подсвечиваться золотым цветом", — написала она в Twitter.

С 2009 года Азнавур был послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.



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