Апелляцию на арест Вышинского отменили на Украине

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в мае в Киеве. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил его под стражу на 60 дней без определения залога, позднее арест продлили.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. На Украине отложили рассмотрение жалобы защиты на продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.

"Заседания не будет. У нас ликвидированы апелляционные суды с сегодняшнего дня", — объяснил он, уточнив, что новая дата пока не назначена.

В декабре прошлого года Высший совет правосудия Украины одобрил ликвидацию всех апелляционных и местных судов страны. Вместо них будут организованы окружные суды. Двадцатого сентября председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк приказал создать ликвидационные комиссии.

Рассмотрение апелляции на арест журналиста должно было состояться 26 сентября, однако суд перенес его на 2 октября. Это произошло из-за того, что Вышинского не доставили на заседание. Защита предполагает, что это было связано с плохим самочувствием заключенного.

Доманский также заявил, что условия содержания Вышинского в СИЗО Херсона в цивилизованных странах считались бы пытками, так как в камерах и комнатах для следственных действий сняты стекла с окон.

Пятого сентября Херсонский суд рассматривал вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, но заседание пришлось прервать, так как обвиняемому стало плохо. Его увезли в тюремный госпиталь, после чего вернули в суд. В итоге арест продлили до 4 ноября.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что мировое сообщество выступит в защиту журналиста.

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в мае в Киеве. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил его под стражу на 60 дней без определения залога, позднее арест продлили.

© Sputnik . Stringer Адвокат Вышинского об условиях содержания: сравнимо с пытками

Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Журналист находится под арестом более ста дней. При этом к нему до сих пор не допустили российских консульских работников.