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Продажа меда на рынке

Водитель из Абхазии пытался нелегально вывезти партию меда в Сочи

© Sputnik / Илона Хварцкия
Новости
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Найденный сочинскими пограничниками и таможенниками мед, по решению Россельхознадзора, отправили обратно на территорию Абхазии.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Сочинские пограничники и таможенники обнаружили у водителя автобуса Сухум — Ростов 600 килограммов меда, он пытался незаконно провезти продукцию через абхазо-российскую границу. Об этом сообщает "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Работа таможенной службы на КПП Псоу
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Пограничники и таможенники обнаружили семь бутылок меда емкостью по пять литров. Ввоз этой продукции в Российскую Федерацию запрещен. Портал "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщает, что водитель затруднился рассказать принадлежность изъятого меда.

После Россельхознадзор провел тщательную проверку и нашел 70 бутылок меда, вес которого составляет 550 килограммов. Мед был спрятан в технологических полостях салона автобуса и в задней правой колесной арке.
Согласно решению Россельхознадзора, продукцию загрузили в автобус и отправили обратно на территорию республики.



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