Водитель из Абхазии пытался нелегально вывезти партию меда в Сочи

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Сочинские пограничники и таможенники обнаружили у водителя автобуса Сухум — Ростов 600 килограммов меда, он пытался незаконно провезти продукцию через абхазо-российскую границу. Об этом сообщает "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Пограничники и таможенники обнаружили семь бутылок меда емкостью по пять литров. Ввоз этой продукции в Российскую Федерацию запрещен. Портал "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщает, что водитель затруднился рассказать принадлежность изъятого меда.
После Россельхознадзор провел тщательную проверку и нашел 70 бутылок меда, вес которого составляет 550 килограммов. Мед был спрятан в технологических полостях салона автобуса и в задней правой колесной арке.
Согласно решению Россельхознадзора, продукцию загрузили в автобус и отправили обратно на территорию республики.