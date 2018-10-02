Водитель из Абхазии пытался нелегально вывезти партию меда в Сочи

Найденный сочинскими пограничниками и таможенниками мед, по решению Россельхознадзора, отправили обратно на территорию Абхазии.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Сочинские пограничники и таможенники обнаружили у водителя автобуса Сухум — Ростов 600 килограммов меда, он пытался незаконно провезти продукцию через абхазо-российскую границу. Об этом сообщает "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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Пограничники и таможенники обнаружили семь бутылок меда емкостью по пять литров. Ввоз этой продукции в Российскую Федерацию запрещен. Портал "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщает, что водитель затруднился рассказать принадлежность изъятого меда.

После Россельхознадзор провел тщательную проверку и нашел 70 бутылок меда, вес которого составляет 550 килограммов. Мед был спрятан в технологических полостях салона автобуса и в задней правой колесной арке.

Согласно решению Россельхознадзора, продукцию загрузили в автобус и отправили обратно на территорию республики.