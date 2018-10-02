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Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Скрипаль не поверил, что его отравили россияне

© AFP 2018 / Ben Stansall
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Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (104)
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Вышедшая в Британии книга утверждает, что Скрипаль поддержал воссоединение Крыма и России и оправдал многие действия российского руководства.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не верил, что Россия причастна к его отравлению, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Guardian, которая взяла интервью у британского журналиста Марка Урбана.

Репортер лично встречался с бывшим сотрудником российских спецслужб во время работы над книгой под названием "Дело Скрипаля". По его словам, тот, выйдя из комы, "не сразу понял, что Кремль собирался его убить".

Сотрудники экстренных служб на месте, где был обнаружен Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в Солсбери
© AP Photo. PA/Andrew Matthews
Испанский след Скрипаля: The New York Times о месте работы бывшего советского разведчика

Журналист отметил, что Скрипаль до инцидента в Солсбери "поддерживал позицию Кремля по многим вопросам", в особенности в отношении возвращения Крыма в состав России, и в целом был "бесстыдным русским националистом", несмотря на то, что сотрудничал с британской разведкой.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (104)


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