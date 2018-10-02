Вышедшая в Британии книга утверждает, что Скрипаль поддержал воссоединение Крыма и России и оправдал многие действия российского руководства.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не верил, что Россия причастна к его отравлению, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Guardian, которая взяла интервью у британского журналиста Марка Урбана.

Репортер лично встречался с бывшим сотрудником российских спецслужб во время работы над книгой под названием "Дело Скрипаля". По его словам, тот, выйдя из комы, "не сразу понял, что Кремль собирался его убить".

© AP Photo. PA/Andrew Matthews Испанский след Скрипаля: The New York Times о месте работы бывшего советского разведчика

Журналист отметил, что Скрипаль до инцидента в Солсбери "поддерживал позицию Кремля по многим вопросам", в особенности в отношении возвращения Крыма в состав России, и в целом был "бесстыдным русским националистом", несмотря на то, что сотрудничал с британской разведкой.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.