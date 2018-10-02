Скрипаль не поверил, что его отравили россияне

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не верил, что Россия причастна к его отравлению, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Guardian, которая взяла интервью у британского журналиста Марка Урбана.
Репортер лично встречался с бывшим сотрудником российских спецслужб во время работы над книгой под названием "Дело Скрипаля". По его словам, тот, выйдя из комы, "не сразу понял, что Кремль собирался его убить".
Журналист отметил, что Скрипаль до инцидента в Солсбери "поддерживал позицию Кремля по многим вопросам", в особенности в отношении возвращения Крыма в состав России, и в целом был "бесстыдным русским националистом", несмотря на то, что сотрудничал с британской разведкой.
Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.
Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.