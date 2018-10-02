Москалькова обратится к международным организациям с призывом освободить Вышинского

Рассмотрение в апелляционном суде Херсонской области жалобы защиты на продление ареста Вышинского отложено на неопределенный срок из-за ликвидации всех апелляционных судов Украины, сообщил ранее во вторник его адвокат Андрей Доманский.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова возмущена переносом рассмотрения апелляции на арест главы украинского портала РИА Новости Кирилла Вышинского и вновь намерена обратиться в международные инстанции с просьбой освободить журналиста, передает РИА Новости со ссылкойна пресс-службу омбудсмена.

"С чувством возмущения узнала новость о том, что рассмотрение в апелляционном суде Херсонской области жалобы защиты на продление ареста главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского отложено на неопределенный срок", — подчеркнула Москалькова.

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Она намерена обратиться в ОБСЕ, Совет Европы и ООН с просьбой освободить журналиста. "Как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации буду снова обращаться к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и заместителю генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Элисон Смейл с просьбой освободить узника совести и призвать руководство Украины гарантировать возможность журналистам осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права", — заявила Москалькова.

Пресс-служба сообщает, что особую тревогу у омбудсмена вызывает информация об условиях содержания журналиста. По мнению Доманского, "в цивилизованных странах они (условия содержания) считались бы пытками".

Заседание Херсонского городского суда 5 сентября, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, было прервано из-за плохого самочувствия журналиста. Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского. Его результаты были представлены, однако защита настаивает, что обследование провели некачественно. Затем суд продлил арест Вышинского до 4 ноября.

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Ранее заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что досудебное расследование дела против Вышинского завершено, материалы готовятся для передачи в суд. Однако адвокат со ссылкой на начальника следствия опроверг эту информацию. Досудебное расследование дела не завершено в том числе и потому, что около половины из 18 назначенных экспертиз еще не готовы, сообщил Доманский. Следователи Службы безопасности Украины не предъявили Вышинскому обвинительный акт.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.