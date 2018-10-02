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Референдум о переименовании Македонии

США заявили о готовности принять Македонию в НАТО под новым названием

© Sputnik . Алексей Витвицкий
Новости
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30 сентября в Македонии прошел референдум, явка составила около 37% избирателей, народное голосование было признано не состоявшимся. Но 91,5% проголосовавших выступили за за вступление в НАТО и переименование страны.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Североатлантический альянс готов принять в свои ряды Македонию под новым именем — Северная Македония, заявила журналистам постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, передает РИА Новости.

Страны мира. Македония
© Sputnik . Илья Питалев
Депутаты Македонии ратифицировали договор с Грецией о переименовании страны

"Мы довольны, что на референдуме 90% (проголосовавших — ред.) людей выступили за. Мы считаем это прекрасным сигналом. Мы готовы принять в свои ряды Македонию с новым названием — Северная Македония. Теперь решение за парламентом Скопье. НАТО готова принять в свои ряды Македонию с новым названием, она станет 30-м членом альянса… Если жители Македонии хотят вступить в НАТО, альянс готов помочь им в этом", — сказала постпред в ходе телефонного брифинга во вторник.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В бывшей югославской республике 30 сентября прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.



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