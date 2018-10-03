Россиянин пытался сбежать от жены в Абхазию по паспорту брата

При прохождении паспортного контроля на КПП "Псоу" 41-летний мужчина предъявил документ, который вызвал подозрение у сотрудников пограничного управления.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Мужчина, который пытался въехать в Абхазию по паспорту брата, признался российским пограничникам, что хотел путешествовать в тайне от жены, сообщают Кубанские Новости со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

© Sputnik / Максим Богодвид Россиянка пыталась попасть в Абхазию по паспорту дочери

"Мужчину задержали, паспорт проверили. Оказалось, документ принадлежит брату россиянина. Он объяснил, что хотел отправиться в Абхазию втайне от своей супруги и о том, что российско-абхазскую границу граждане России могут пересекать по внутреннему паспорту, в котором отметки о прохождении контроля не ставятся, он не знал, поэтому и решил воспользоваться чужим документом", — цитирует издание пресс-службу Погрануправления.

Такая неосмотрительность обернулась для нарушителю штрафом в пять тысяч рублей и возвращением домой.