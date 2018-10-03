16:32 03 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.42
  • EUR75.74
Поиск
Архивное фото

Россиянин пытался сбежать от жены в Абхазию по паспорту брата

© Sputnik Григорий Сысоев
Новости
Получить короткую ссылку
76330

При прохождении паспортного контроля на КПП "Псоу" 41-летний мужчина предъявил документ, который вызвал подозрение у сотрудников пограничного управления.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Мужчина, который пытался въехать в Абхазию по паспорту брата, признался российским пограничникам, что хотел путешествовать в тайне от жены, сообщают Кубанские Новости со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Работа таможенного поста аэропорта Казань
© Sputnik / Максим Богодвид
Россиянка пыталась попасть в Абхазию по паспорту дочери

"Мужчину задержали, паспорт проверили. Оказалось, документ принадлежит брату россиянина. Он объяснил, что хотел отправиться в Абхазию втайне от своей супруги и о том, что российско-абхазскую границу граждане России могут пересекать по внутреннему паспорту, в котором отметки о прохождении контроля не ставятся, он не знал, поэтому и решил воспользоваться чужим документом", — цитирует издание пресс-службу Погрануправления.

Такая неосмотрительность обернулась для нарушителю штрафом в пять тысяч рублей и возвращением домой.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Чи да!
    "Кто ты?"

    Видео, на котором мужчина пристает к прохожим с фразой на осетинском "Чи да?", набрало более миллиона просмотров в YouTube.

  • Ovçu
    Под прицелом

    Браконьер, попытавшийся незаконно поохотиться на территории одного из азербайджанских заповедников, ранил егерей и сбежал.

  • Премьер-министр Никол Пашинян и вице-премьер Арарат Мирзоян на митинге перед зданием Парламента (2 октября 2018). Еревaн
    Я уйду!

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал скорую отставку с поста главы правительства.

  • Вход в Даугавпилсскую крепость через Николаевские ворота
    Быть или не быть?

    В Союзе самоуправлений Латвии считают, что издания на русском для определённых краёв — необходимость, в Центре госязыка не согласны.

  • Паром Regina Seaways, горевший в Балтийском море
    Вернулись в порт

    Пассажирский паром Regina Seaways, на котором произошло задымление во время плавания в Балтийском море, благополучно прибыл в Клайпеду.

  • Люди в городе
    Молдова ждет!

    Власти Молдовы намерены упростить визовый режим для иностранцев. Соответствующие поправки в законодательство предлагает ввести МИД.

  • Чи да!
    "Кто ты?"

    Видео, на котором мужчина пристает к прохожим с фразой на осетинском "Чи да?", набрало более миллиона просмотров в YouTube.

  • Ovçu
    Под прицелом

    Браконьер, попытавшийся незаконно поохотиться на территории одного из азербайджанских заповедников, ранил егерей и сбежал.

  • Премьер-министр Никол Пашинян и вице-премьер Арарат Мирзоян на митинге перед зданием Парламента (2 октября 2018). Еревaн
    Я уйду!

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал скорую отставку с поста главы правительства.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Последствия цунами в Индонезии
Разрушительные последствия цунами в Индонезии
''Черный октябрь'' 1993 года
''Черный октябрь'' 1993 года: архивные кадры
Ядерное оружие
Ядерное оружие: кто и чем угрожает миру

Соцсети

Sputnikabkhazia