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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона.

В WhatsApp появится реклама

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
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Рекламные сообщения могут появиться в верхней части интерфейса.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Со следующего года мессенджер WhatsApp начнет показывать пользователям таргетированную рекламу, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Silicon.

WhatsApp, архивное фото
© flickr.com/ Sam Azgor
Whatsapp введет платные сообщения

Ранее один из создателей мессенджера Брайан Эктон в интервью журналу Forbes рассказывал о разногласиях с руководством Facebook, которая в 2014 году приобрела сервис за 19,3 миллиарда долларов. По его словам, компания планировала монетизировать WhatsApp еще до его покупки.

Кроме того, Эктон заявил, что Facebook рассматривал возможность отказа от сквозного шифрования в мессенджере. Программист подчеркнул, что в случае реализации этой идеи доступ к сообщениям пользователей получит третья сторона.

Британский таблоид The Sun со ссылкой на источники в WhatsApp сообщал, что появление рекламы действительно рассматривается руководством Facebook, однако о смене способа шифрования сообщений речи пока не идет.



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  • Ovçu
    Под прицелом

    Браконьер, попытавшийся незаконно поохотиться на территории одного из азербайджанских заповедников, ранил егерей и сбежал.

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