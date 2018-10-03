Путин прокомментировал шпионский скандал со Скрипалем

По словам президента РФ, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг бывшего офицера ГРУ, тем лучше.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля "предателем Родины", а также заявил, что вокруг этого случая раздувается очередной шпионский скандал, пишет РИА Новости.

"Я просматриваю некоторые информационные источники, ваши коллеги проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион — предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины", — сказал президент РФ на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

По словам российского президента, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг бывшего офицера ГРУ, тем лучше.

© AFP 2018 / Ben Stansall Скрипаль не поверил, что его отравили россияне

"Представьте себе: вы гражданин своей собственной страны и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь?", — отметил глава российского государства.

Путин также подчеркнул, что "возня между спецслужбами не вчера родилась".

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.