Путин считает расточительством закупку Европой энергоресурсов у США

В ходе переговоров лидеры России и Австрии обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и важнейшие вопросы международной повестки.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин уверен, что закупка Европой энергоресурсов у США по нынешней цене была бы глупостью и расточительством, передает РИА Новости.

"Растет потребность. И будет расти дальше. Или Европа будет покупать на 30% дороже газ из других регионов, например, США? Можно, конечно, но это глупость просто. И расточительство. И снижение своей глобальной конкурентноспособности", — подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

При таком варианте до конечного потребителя, до экономики стран будет доходить более дорогой продукт.

"Здравый смысл, надеюсь, будет подталкивать нас всех к реализации подобного рода проектов ("Северный поток-2"). Будем за него бороться", — сказал Путин.

"Австрия поддерживает в этой связи "Северный поток — 2", — отметил глава государства. Он добавил, что для Вены очень важно, чтобы интересы Украины как транзитного государства были соблюдены.