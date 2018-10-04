Путин подписал закон об изменениях в пенсионном законодательстве

Ранее Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — устойчивость пенсионной системы.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Проект 27 сентября одобрила Госдума, сегодня его принял Совет Федерации.

Президент также подписал закон, разрешающий в 2019 году направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда России. Речь в документе идет о деньгах, полученных в результате коррупционных схем, а также средствах от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения таких деяний.

Более того, Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о минимальных нормах соцобеспечения.

Все средства от решения вопросов в области пенсионного законодательства пойдут на рост пенсий россиян выше уровня инфляции, заявил в минувший вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с членами правительства.

"Одна из основных задач — это рост пенсий выше инфляции. Все деньги от тех решений, которые касаются пенсионного законодательства, пойдут именно на это направление. Кроме того, мы сделаем акцент на программе активного долголетия и защите прав работников предпенсионного возраста", — заявил он.

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На данный момент стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.