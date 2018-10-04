Путин подписал закон об изменениях в пенсионном законодательстве

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Проект 27 сентября одобрила Госдума, сегодня его принял Совет Федерации.
Президент также подписал закон, разрешающий в 2019 году направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда России. Речь в документе идет о деньгах, полученных в результате коррупционных схем, а также средствах от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения таких деяний.
Более того, Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о минимальных нормах соцобеспечения.
Все средства от решения вопросов в области пенсионного законодательства пойдут на рост пенсий россиян выше уровня инфляции, заявил в минувший вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с членами правительства.
"Одна из основных задач — это рост пенсий выше инфляции. Все деньги от тех решений, которые касаются пенсионного законодательства, пойдут именно на это направление. Кроме того, мы сделаем акцент на программе активного долголетия и защите прав работников предпенсионного возраста", — заявил он.