США полностью остановили поставку нефти в Китай

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта между странами. Об этом сообщил президент China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и обратил внимание на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позже он рассказал о торговой победе над Китаем. По оценкам Bloomberg, предполагается, что из-за торговой войны по итогам года ВВП Китая вырастет на 6,6 процента, что станет минимальным значением с 1990 года.
В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.
"Это увеличивает вероятность того, что администрация Трампа введет новый пакет пошлин на импорт объемом в 250 миллиардов долларов или больше на товары его крупнейшего торгового партнера. Таким образом, почти каждый китайский товар, продаваемый в США, будет обложен пошлиной", — пишет S&P.
На фоне торгового конфликта с Китаем агентство понизило прогноз по росту ВВП США на 2018 год до 2,9% с 3% в июньском прогнозе. В 2019 году S&P ожидает роста американской экономики на 2,3%, тогда как в июле ожидался рост на 2,5%. При этом, если Белый дом, как и угрожает, введет новые пошлины, рост ВВП США в следующем году может замедлиться до 2,1%.
Президент США Дональд Трамп, выступая первого октября на пресс-конференции, заявил, что в сложившемся дисбалансе в торговле между США и Китаем виноват не Пекин, а руководство Соединенных Штатов прошлых лет.
"Я не виню Китай, я виню наше руководство. Они не должны были допустить, чтобы это произошло", — сказал Трамп.