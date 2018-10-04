США полностью остановили поставку нефти в Китай

С начала 2018 года между США и Китаем разгорелась торговая война, которая выливается во взаимное повышение пошлин на различные группы товаров.

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта между странами. Об этом сообщил президент China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

© AP Photo. Ng Han Guan Торговая война: Китай ввел пошлины на товары из США

"Мы один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. До торгового конфликта это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен", — заявил Чуньлинь в ходе судоходного саммита в Гонконге. Этот факт подтверждают и данные отслеживания судов Refinitiv Eikon.

Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и обратил внимание на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позже он рассказал о торговой победе над Китаем. По оценкам Bloomberg, предполагается, что из-за торговой войны по итогам года ВВП Китая вырастет на 6,6 процента, что станет минимальным значением с 1990 года.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Министр экономики и финансов Франции: торговая война Европы и США фактически началась

Аналитики агентства S&P считают, что все товары из Китая, импортируемые в США, вскоре могут попасть под американские пошлины.

"Это увеличивает вероятность того, что администрация Трампа введет новый пакет пошлин на импорт объемом в 250 миллиардов долларов или больше на товары его крупнейшего торгового партнера. Таким образом, почти каждый китайский товар, продаваемый в США, будет обложен пошлиной", — пишет S&P.

На фоне торгового конфликта с Китаем агентство понизило прогноз по росту ВВП США на 2018 год до 2,9% с 3% в июньском прогнозе. В 2019 году S&P ожидает роста американской экономики на 2,3%, тогда как в июле ожидался рост на 2,5%. При этом, если Белый дом, как и угрожает, введет новые пошлины, рост ВВП США в следующем году может замедлиться до 2,1%.

© AFP 2018 / Robyn BECK Китай обратился в ВТО из-за намерений США ввести новые пошлины

Кроме того, Вашингтон ввел санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и главы ведомства Ли Шанфу. В Белом доме объяснили, что ограничительные меры вводятся из-за сотрудничества с "Рособоронэкспортом". В частности, из-за закупок Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

Президент США Дональд Трамп, выступая первого октября на пресс-конференции, заявил, что в сложившемся дисбалансе в торговле между США и Китаем виноват не Пекин, а руководство Соединенных Штатов прошлых лет.

"Я не виню Китай, я виню наше руководство. Они не должны были допустить, чтобы это произошло", — сказал Трамп.