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Флаг США на фоне эмблемы Китая

США полностью остановили поставку нефти в Китай

© AP Photo. Andy Wong, File
Новости
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С начала 2018 года между США и Китаем разгорелась торговая война, которая выливается во взаимное повышение пошлин на различные группы товаров.

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта между странами. Об этом сообщил президент China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Китайский рабочий рядом с лавкой, раскрашенной в цвет американского флага
© AP Photo. Ng Han Guan
Торговая война: Китай ввел пошлины на товары из США
"Мы один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. До торгового конфликта это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен", — заявил Чуньлинь в ходе судоходного саммита в Гонконге. Этот факт подтверждают и данные отслеживания судов Refinitiv Eikon.

Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и обратил внимание на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позже он рассказал о торговой победе над Китаем. По оценкам Bloomberg, предполагается, что из-за торговой войны по итогам года ВВП Китая вырастет на 6,6 процента, что станет минимальным значением с 1990 года.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Министр экономики и финансов Франции: торговая война Европы и США фактически началась
Аналитики агентства S&P считают, что все товары из Китая, импортируемые в США, вскоре могут попасть под американские пошлины.

 "Это увеличивает вероятность того, что администрация Трампа введет новый пакет пошлин на импорт объемом в 250 миллиардов долларов или больше на товары его крупнейшего торгового партнера. Таким образом, почти каждый китайский товар, продаваемый в США, будет обложен пошлиной", — пишет S&P.

На фоне торгового конфликта с Китаем агентство понизило прогноз по росту ВВП США на 2018 год до 2,9% с 3% в июньском прогнозе. В 2019 году S&P ожидает роста американской экономики на 2,3%, тогда как в июле ожидался рост на 2,5%. При этом, если Белый дом, как и угрожает, введет новые пошлины, рост ВВП США в следующем году может замедлиться до 2,1%.

Контейнеры в порту США
© AFP 2018 / Robyn BECK
Китай обратился в ВТО из-за намерений США ввести новые пошлины
Кроме того, Вашингтон ввел санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и главы ведомства Ли Шанфу. В Белом доме объяснили, что ограничительные меры вводятся из-за сотрудничества с "Рособоронэкспортом". В частности, из-за закупок Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

Президент США Дональд Трамп, выступая первого октября на пресс-конференции, заявил, что в сложившемся дисбалансе в торговле между США и Китаем виноват не Пекин, а руководство Соединенных Штатов прошлых лет.

"Я не виню Китай, я виню наше руководство. Они не должны были допустить, чтобы это произошло", — сказал Трамп.

Теги:
торговая война, Дональд Трамп, Китай, США


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