15:13 04 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.21
  • EUR76.05
Поиск
Обыски в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве

В КБР ликвидированы двое подозреваемых в жестоком убийстве участкового

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Новости
Получить короткую ссылку
37 0 0

Благодаря быстрой и слаженной работе силовых ведомств, подозреваемые были в короткие сроки обнаружены и обезврежены.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии ликвидированы двое подозреваемые в убийстве полицейского, передает РИА Новости со ссылкой на Следственное Управление СК по региону.

Архивное фото наручников
© Sputnik / Илона Хварцкия
Двух несовершеннолетних сестер могут привлечь за помощь боевику в КБР
Накануне в пойме реки Баксан, вблизи села Атажукино, было обнаружено тело участкового уполномоченного полиции МО МВД России "Баксанский" с ножевыми и огнестрельными ранениями.

"Утром в четверг на окраине селения Атажукино было установлено местонахождение подозреваемых. На предложение сдаться они ответили огнем и были ликвидированы. Следствие считает, что мужчины напали на участкового, чтобы помешать его работе и похитить табельное оружие и боеприпасы. Полицейскому было нанесено не менее 18 ножевых ранений в область шеи и туловища, после чего, завладев оружием, два раза выстрелили в голову.

Во время обыска у подозреваемых нашли емкости с селитрой, самодельное взрывное устройство, хвостовик к выстрелу ВОГ, взрыватель УЗРГМ и металлические предметы для использования в качестве поражающих элементов.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, похищении документа и хищении оружия.

Теги:
операция, боевики, Следственный комитет РФ, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Голосование в Сейме Латвии
    На "троечку"

    Латвийцы недовольны работой уходящего созыва Сейма, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

  • Паром Regina Seaways
    В чем причина?

    Литва обратилась к Германии для расследования инцидента с паромом Regina Seaways, потерпевшим бедствие в Балтийском море.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Не просто бумага

    В Молдове отменят бумажные денежные купюры, и вместо этого банкноты будут изготавливать из пластика.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ан-225 и Буран
Эксперименты на крыле: самые необычные самолеты мира
Собака угадывает правильный стакан
Страшный сон наперсточников: пес безошибочно угадывает выигрыш
Ядерное оружие
Ядерное оружие: кто и чем угрожает миру

Соцсети

Sputnikabkhazia