В КБР ликвидированы двое подозреваемых в жестоком убийстве участкового

Благодаря быстрой и слаженной работе силовых ведомств, подозреваемые были в короткие сроки обнаружены и обезврежены.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии ликвидированы двое подозреваемые в убийстве полицейского, передает РИА Новости со ссылкой на Следственное Управление СК по региону.

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Накануне в пойме реки Баксан, вблизи села Атажукино, было обнаружено тело участкового уполномоченного полиции МО МВД России "Баксанский" с ножевыми и огнестрельными ранениями.

"Утром в четверг на окраине селения Атажукино было установлено местонахождение подозреваемых. На предложение сдаться они ответили огнем и были ликвидированы. Следствие считает, что мужчины напали на участкового, чтобы помешать его работе и похитить табельное оружие и боеприпасы. Полицейскому было нанесено не менее 18 ножевых ранений в область шеи и туловища, после чего, завладев оружием, два раза выстрелили в голову.

Во время обыска у подозреваемых нашли емкости с селитрой, самодельное взрывное устройство, хвостовик к выстрелу ВОГ, взрыватель УЗРГМ и металлические предметы для использования в качестве поражающих элементов.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, похищении документа и хищении оружия.