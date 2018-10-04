МИД России: С-300 гарантируют Сирии высокий уровень противовоздушной обороны

В МИД России уверены, что за этой поставкой последуют и другие шаги, которые ранее были озвучены министром обороны Сергеем Шойгу.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что предоставленные Россией в Сирию системы С-300 гарантируют совершенно новый уровень противовоздушной обороны, передает РИА Новости.

"Действительно, поставлены ракетно-зенитные комплексы С-300, это качественно новый уровень противовоздушной обороны, подчеркну — обороны. Будут еще предприняты шаги, о которых публично заявил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу", — сказал замминистра.

"Это, конечно, меняет ситуацию на земле", — отметил он.

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Шойгу 24 сентября озвучил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в связи с крушением Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента Москва в течение двух недель передаст Сирии комплексы С-300.

Министр подчеркнул, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля остановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация требует экстренных мер, и не по вине России. Во вторник глава Минобороны сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования для повышения безопасности российских военнослужащих. По его словам, были поставлены четыре пусковые установки и другая техника, обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.