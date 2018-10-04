МИД России: С-300 гарантируют Сирии высокий уровень противовоздушной обороны

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что предоставленные Россией в Сирию системы С-300 гарантируют совершенно новый уровень противовоздушной обороны, передает РИА Новости.
"Действительно, поставлены ракетно-зенитные комплексы С-300, это качественно новый уровень противовоздушной обороны, подчеркну — обороны. Будут еще предприняты шаги, о которых публично заявил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу", — сказал замминистра.
"Это, конечно, меняет ситуацию на земле", — отметил он.
Министр подчеркнул, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля остановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация требует экстренных мер, и не по вине России. Во вторник глава Минобороны сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования для повышения безопасности российских военнослужащих. По его словам, были поставлены четыре пусковые установки и другая техника, обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.