Капсулы вместо полок: РЖД планирует инновации в плацкартных вагонах

Ранее из опубликованного годового отчета Федеральной пассажирской компании стало известно, что РЖД планирует выделить старые вагоны в отдельный экономкласс, а в остальных поездах ввести три класса обслуживания.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Глава компании "Российские железные дороги" Олег Белозеров рассказал о планах по переустройству плацкартных вагонов, передает РИА Новости со ссылкой на "Российскую газету".

"Отталкиваясь от правил формирования общего и плацкартного вагонов планируется создать зоны персонального комфорта. Возможно, пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, под личный комфорт", — сказал Белозеров в среду на встрече с журналистами в рамках международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520".

Также компания разрабатывает новые концепции пассажирских вагонов, проекты "2019" и "2020".

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"У нас есть так называемые вагоны типа "2019" и "2020". Они будут отличаться удобством, комфортом. Там будут розетки, wi-fi", — рассказал Белозеров.

РЖД, добавил он, в настоящее время продолжают переговоры с производителями о том, как именно это будет сделано.

Более того, РЖД планируют предоставить пассажирам возможность тестирования новых вагонов и затем совершенствовать их с учётом пожеланий и рекомендаций, заявил журналистам генеральный директор компании.

"Постараемся сделать современный формат: мы запустим ряд новых вагонов, испытаем, получим обратную реакцию и постараемся ещё что-нибудь доделать", — сказал Белозеров.

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Речь идёт о переходе в новый формат взаимодействия РЖД с пассажиром "как с хорошим уважаемым клиентом".

"Мы собрали, нам подсказали, мы уважаем мнение, попробуйте, потрогайте, что не работает, постараемся доработать", — подчеркнул глава РЖД.

Почти 70% пассажиров испытывают дискомфорт в плацкартных вагонах, но не готовы от них отказаться, сообщает OneTwoTrip со ссылкой на опрос пользователей, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек.