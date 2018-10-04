Капсулы вместо полок: РЖД планирует инновации в плацкартных вагонах

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Глава компании "Российские железные дороги" Олег Белозеров рассказал о планах по переустройству плацкартных вагонов, передает РИА Новости со ссылкой на "Российскую газету".
"Отталкиваясь от правил формирования общего и плацкартного вагонов планируется создать зоны персонального комфорта. Возможно, пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, под личный комфорт", — сказал Белозеров в среду на встрече с журналистами в рамках международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520".
Также компания разрабатывает новые концепции пассажирских вагонов, проекты "2019" и "2020".
РЖД, добавил он, в настоящее время продолжают переговоры с производителями о том, как именно это будет сделано.
Более того, РЖД планируют предоставить пассажирам возможность тестирования новых вагонов и затем совершенствовать их с учётом пожеланий и рекомендаций, заявил журналистам генеральный директор компании.
"Постараемся сделать современный формат: мы запустим ряд новых вагонов, испытаем, получим обратную реакцию и постараемся ещё что-нибудь доделать", — сказал Белозеров.
"Мы собрали, нам подсказали, мы уважаем мнение, попробуйте, потрогайте, что не работает, постараемся доработать", — подчеркнул глава РЖД.
Почти 70% пассажиров испытывают дискомфорт в плацкартных вагонах, но не готовы от них отказаться, сообщает OneTwoTrip со ссылкой на опрос пользователей, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек.