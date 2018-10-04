Мария Захарова: необходимо усилить давление на Киев для освобождения Вышинского

Рассмотрение в апелляционном суде Херсонской области жалобы защиты на продление ареста Вышинского отложено на неопределенный срок из-за ликвидации всех апелляционных судов Украины, сообщил ранее во вторник его адвокат Андрей Доманский.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные структуры и неправительственные организации усиливать давление на украинские власти по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, находящегося под арестом в СИЗО Херсона, передает РИА Новости. © Sputnik / Стрингер Москалькова обратится к международным организациям с призывом освободить Вышинского

"Арест журналиста по сфабрикованному обвинению в госизмене является вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Мы требуем немедленно освободить Кирилла Вышинского без всяких условий. Считаем недостаточной реакцию на эту ситуацию профильных международных структур и неправительственных организаций. Мы призываем их наращивать давление на украинские власти по этому вопросу. Это, действительно, вопиющий случай в истории взаимоотношений журналистики и власти", — заявила Захарова на брифинге.

Рассмотрение апелляции на арест Вышинского было запланировано на 26 сентября, однако суд перенес его на 2 октября по причине того, что Вышинский не был доставлен на заседание. Однако и 2 октября заседание не состоялось из-за ликвидации всех апелляционных судов Украины.

"Рассмотрение апелляции на арест журналиста может состояться по истечению срока содержания Кирилла Вышинского под стражей, то есть после 4 ноября. В этой сфере сейчас ситуация на Украине напоминает настоящий хаос… Будут нарушены права на апелляционное обжалование", — подчеркнула Захарова.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

© Sputnik / Стрингер Апелляцию на арест Вышинского отменили на Украине

К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".