В авиакатастрофе под Костромой погиб замгенпрокурора России

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. По предварительной информации, среди погибших при крушении частного вертолета под Костромой — заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

© Sputnik / Максим Блинов Экстренную посадку совершил самолет, летевший из Сочи в Москву

Инцидент произошел накануне. Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК сообщило, что вертолет разбился в Солигаличском районе Костромской области. Погибли трое, их имена не называются.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

На месте спасатели и полиция производят следственные мероприятия. Установлена марка летательного аппарата, это AS-350.

Саак Карапетян окончил Ростовский государственный университет имени М. А. Суслова, работал в ростовской прокуратуре, в 2000-х перешел на работу в столичное ведомство. Занимает должность замгенпрокурора с 2016 года. Чиновник имеет государственные награды, является государственным советником юстиции первого класса.