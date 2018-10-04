Конституционный суд Ингушетии выступил за проведение референдума по договору с Чечней

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. В Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение о границе между Ингушетией и Чечней может быть утверждено только после регионального референдума, передает РИА Новости. © Sputnik / Саид Царнаев Кадыров заявил, что Чечня единственная в мире победила терроризм

В четверг парламенты двух регионов утвердили договор о границе, однако параллельно в Конституционном суде Ингушетии рассматривался проект закона "Об утверждении соглашения об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой".

В Конституционном суде подчеркнули, что этот законопроект не может быть рассмотрен Народным собранием Ингушетии. Согласно 111 статье Конституции республики, вопросы изменения границ между регионами решаются в соответствии с федеральными законами и законами республики с обязательным учетом мнения населения соответствующей территории.

"На референдум обязательно выносятся вопросы об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами Российской Федерации, изменения ее территории или границ в соответствии с законодательством Российской Федерации", — заявили в суде.

К протестующим, требующим отмены соглашения, вышел глава Ингушетии, после чего они пообещали разойтись.

Территориальный спор

Вопрос об административной границе между Чечней и Ингушетией периодически вставал с начала 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева.

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В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев заключили договор, в соответствии с которым Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, перешли к Ингушетии.С 2012 года в Чеччне рабоатет комиссия по "уточнению и согласованию административной границы" между республиками.

В сентябре главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Согласно российской конституции, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия. При этом решение должен утвердить Совет Федерации.