15:12 04 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.21
  • EUR76.05
Поиск
Арка Аланские ворота при въезде в город Магас.

Конституционный суд Ингушетии выступил за проведение референдума по договору с Чечней

© Sputnik / Саид Царнаев
Новости
Получить короткую ссылку
16 0 0

Сегодня в столице республики Магасе проходят митинги, участники которых требуют отмены соглашения.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. В Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение о границе между Ингушетией и Чечней может быть утверждено только после регионального референдума, передает РИА Новости.

Архивное фото главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова
© Sputnik / Саид Царнаев
Кадыров заявил, что Чечня единственная в мире победила терроризм

В четверг парламенты двух регионов утвердили договор о границе, однако параллельно в Конституционном суде Ингушетии рассматривался проект закона "Об утверждении соглашения об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой".

В Конституционном суде подчеркнули, что этот законопроект не может быть рассмотрен Народным собранием Ингушетии. Согласно 111 статье Конституции республики, вопросы изменения границ между регионами решаются в соответствии с федеральными законами и законами республики с обязательным учетом мнения населения соответствующей территории.

"На референдум обязательно выносятся вопросы об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами Российской Федерации, изменения ее территории или границ в соответствии с законодательством Российской Федерации", — заявили в суде.

К протестующим, требующим отмены соглашения, вышел глава Ингушетии, после чего они пообещали разойтись.

Территориальный спор

Вопрос об административной границе между Чечней и Ингушетией периодически вставал с начала 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото.
© Sputnik / Саид Царнаев
Кадыров попросил не проводить митинги в его поддержку
В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев заключили договор, в соответствии с которым Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, перешли к Ингушетии.
С 2012 года в Чеччне рабоатет комиссия по "уточнению и согласованию административной границы" между республиками.

В сентябре главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров  подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Согласно российской конституции, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия. При этом решение должен утвердить Совет Федерации.

Теги:
государственная граница, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Голосование в Сейме Латвии
    На "троечку"

    Латвийцы недовольны работой уходящего созыва Сейма, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

  • Паром Regina Seaways
    В чем причина?

    Литва обратилась к Германии для расследования инцидента с паромом Regina Seaways, потерпевшим бедствие в Балтийском море.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Не просто бумага

    В Молдове отменят бумажные денежные купюры, и вместо этого банкноты будут изготавливать из пластика.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ан-225 и Буран
Эксперименты на крыле: самые необычные самолеты мира
Собака угадывает правильный стакан
Страшный сон наперсточников: пес безошибочно угадывает выигрыш
Ядерное оружие
Ядерное оружие: кто и чем угрожает миру

Соцсети

Sputnikabkhazia