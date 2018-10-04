Минобороны России: США в Грузии разрабатывают биооружие

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что приоритетом американских исследований в лаборатории в Грузии является разработка потенциальных агентов биологического оружия, передает РИА Новости.

Кириллов представил контракты, заключенные минздравом Грузии с научно-исследовательским институтом сухопутных войск имени Уолтера Рида, а также с управлением по снижению угрозы министерства обороны США и с национальной администрацией по ядерной безопасности министерства энергетики США.

"Из документов следует, что в списке приоритетных американских исследований находятся потенциальные агенты биологического оружия: возбудители туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки денге, Крымской-Конго геморрагической лихорадки и других заболеваний, предающихся кровососущими насекомыми", — заявил Кириллов.

Он подчеркнул, что особый интерес у США вызывают "атипичные формы чумы, причём по принципу "чем атипичнее, тем лучше". Поиск таких возбудителей ведется в очагах по всей Грузии, в том числе на территории прилегающей к границе РФ.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.