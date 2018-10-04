Путин прибыл с официальным визитом в Индию

Ранее сообщалось, что Индия готова подписать контракт на покупку пяти полков новейших российских зенитных ракетных систем С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с официальным визитом, который начнется с неформального ужина с премьер-министром Нарендрой Модb, передает РИА Новости. © Sputnik / Игорь Зарембо СМИ: Индия намерена приобрести комплексы С-400

В ходе ужина лидеры, как ожидается, обменяются мнениями по международным и двусторонним вопросам. Встреча пройдет на лужайке в резиденции премьера Индии.

Основная часть мероприятий запланирована на пятницу. Путин и Моди проведут полноформатные переговоры с участием делегаций, подпишут совместные документы и примут заявление.​

Ключевым документом станет соглашение о поставках в Индию ЗРК С-400, сумма контракта превышает 5 миллиардов долларов.