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Официальный визит президента РФ В. Путина в Индию

Путин прибыл с официальным визитом в Индию

© Sputnik / Михаил Климентьев
Новости
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Ранее сообщалось, что Индия готова подписать контракт на покупку пяти полков новейших российских зенитных ракетных систем С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с официальным визитом, который начнется с неформального ужина с премьер-министром Нарендрой Модb, передает РИА Новости.

Подготовка боевой техники к участию в параде Победы в Калининграде
© Sputnik / Игорь Зарембо
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В ходе ужина лидеры, как ожидается, обменяются мнениями по международным и двусторонним вопросам. Встреча пройдет на лужайке в резиденции премьера Индии.

Основная часть мероприятий запланирована на пятницу. Путин и Моди проведут полноформатные переговоры с участием делегаций, подпишут совместные документы и примут заявление.​

Ключевым документом станет соглашение о поставках в Индию ЗРК С-400, сумма контракта превышает 5 миллиардов долларов.

 

Теги:
государственный визит, С-400 «Триумф», Владимир Путин, Россия


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