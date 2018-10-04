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Нож атерийской культуры

Нож, возрастом 90 тысяч лет, найден в Марокко

© Фото : Abdeljalil Bouzouggar
Новости
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Вероятно, нож был изготовлен из кости быка. Его первоначальная длина немного превышала 12 сантиметров, а ширина составляла около 2,5 сантиметра.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Сотрудники Национального института археологии и культурного наследия Марокко и Университета Оксфорда при обследовании прибрежной пещеры Дар-эс-Солтан обнаружили костяной нож, возраст которого оценивается приблизительно в 90 тысяч лет, передает Российская газета.

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Работа ученых опубликована в журнале PLoS ONE. Сообщается, что нож был наиден еще в 2012 году. С тех пор его изучали в лабораторных условиях.

Исследователи сделали вывод, что фрагмент кости был обработан искусственно — из него выточили нож. Возраст артефакта составляет 90 тысяч лет. Датировка осуществлена по возрасту слоя, в котором он был обнаружен.

Предположительно, нож принадлежал одному из представителей атерийской культуры, относящейся к среднему палеолиту северной Сахары и региона гор Атлас. Это очень ранний тип Homo sapiens, существовавший от 145 до 20 тысяч лет назад.

Ученые отмечают, что артефакт был изготовлен по достаточно сложной технологии.

Теги:
ножи, археологи


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