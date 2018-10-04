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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом

Эрдоган: можем инициировать референдум о вступлении Турции в Евросоюз

© Sputnik / Сергей Гунеев
Новости
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Ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что власти Анкары не могут рассчитывать на вступление в ЕС, пока не освободят из турецких тюрем всех журналистов.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил ЕС в затягивании процесса вступления в него своей страны и заявил, что турецкие власти могут инициировать референдум по этому поводу, передает РИА Новости.

"Скорее бы это дошло до конца, чтобы мы уже могли определить свое направление. Они по-прежнему затягивают дело. Членами ЕС стали страны, которые нельзя даже сравнивать с нами… Если дальше следовать такой логике, то нам остается относительно ЕС обратиться к нашим 81 миллионам (населения), и посмотрим, что они скажут", — заявил Эрдоган, выступая на форуме в Стамбуле.

Флаги Турции и Евросоюза
© AFP 2018 / MUSTAFA OZER
СМИ: Меркель против переговоров о вступлении Турции в состав ЕС

"Если вы нас хотите принять, то принимайте. Не примете – так и скажите, и идите своей дорогой, а мы пойдем своей", — резюмировал турецкий лидер.

Турция в 1963 году заключила соглашение об ассоциации с ЕС, а в 1987 подала запрос на членство в союзе. Переговоры о вступлении стартовали только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за  серьезных разногласий. Сейчас обсуждаются 16 из 35 глав переговорного досье. Отношения ЕС и Турции осложнились после попытки военного переворота в стране летом 2016 года: Евросоюз подверг критике последовавшую реакцию турецких властей — многочисленные аресты и другие меры Анкары — и приостановил подготовку к обсуждению новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Теги:
расширение, референдум, Еврокомиссия, Турция


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